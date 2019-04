Giammarco Oberto

Kyra Kole, la soubrette e dj in carcere dalla scorsa settimana dopo essere stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di sfruttamento della prostituzione nel suo centro massaggi di Carate Brianza, ha presentato istanza al Tribunale del Riesame di Milano per ottenere i domiciliari. Lo ha confermato il suo avvocato Maurizio Vinciguerra, il quale ha parlato di «situazione paradossale per una persona incensurata» e di «eccessiva durezza» da parte del gip di Monza.

Kyra, al secolo Edyna Greta Gyorgy, 33 anni, ungherese, in passato è apparsa in trasmissioni tv come Ciao Darwin ed ha anche avuto un piccolo ruolo in un film italiano del 2012 (Benur-Un, gladiatore in affitto») nel ruolo di Poppea. Ha anche posato per l'edizione spagnola di Playboy. Di recente si è butatta nel mondo dei dj. Tutte attività che però - secondo le indagini condotte dal pm Carlo Cinque - non erano quella principale, capace di farle guadagnare anche 70 mila euro in contanti in un mese, come accertato dagli inquirenti: ovvero quella di titolare di un centro olistico a Carate Brianza che era in realtà una sala per incontri a luci rosse dove, in pochi mesi, i carabinieri hanno visto alternarsi sette donne tra nordafricane, polacche e ucraine, reclutate con inserzioni online. La ragazze avevano partita Iva e le pagavano un canone di affitto mensile per le stanze. Il tariffario era chiaro: 120 euro all'ora per un massaggio completo. Il via vai di uomini era costante.

L'avvocato della donna ha affermato che «in quel centro le ragazze erano in regola, si emettevano scontrini» ma, soprattutto «qualche massaggio forse andava troppo oltre, ma mai si sono consumati veri e propri atti sessuali, tanto che non sono stati trovati preservativi all'interno».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA