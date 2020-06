Giammarco Oberto

Il video dura 40 secondi. È stato girato tra le 20 e le 21 di sabato, durante una tregua della pioggia. Un ragazzo percorre in bicicletta via Manin, proprio la strada dove la mattina del 2 giugno 1977 Montanelli era stato gambizzato dalle Brigate Rosse. Gira a sinistra ed entra nei giardini che dal 2002 sono intitolati al giornalista toscano, e arriva vicino alla statua (inaugurata nel 2006 dal sindaco Albertini) che ritrae Indro con la sua mitica Lettera 22. Non c'è nessuno, proprio per il brutto tempo. Entrano in scena due figure incappucciate - sembrerebbero ragazzi poco più che adolescenti - che lanciano lattine di vernice rossa addosso alla statua. Poi uno si china e con la bomboletta scrive sulla base: razzista stupratore. Il tutto montato sul brano The revolution will not be televised, diventato negli Stati Uniti come colonna sonora delle proteste per la morte di Floyd.

È il video che rivendica l'imbrattamento della statua di Montanelli, girato dagli studenti di Rsm (Rete studenti Milano) e di LuMe (Laboratorio universitario MEtropolitano). «Chiediamo, ad alta voce e con convinzione, l'abbattimento della statua a suo nome - è il messaggio che accompagna la rivendicazione - crediamo che figure come quella di Indro Montanelli siano dannose, in è una contraddizione che non possiamo più accettare».

Contro gli autori del raid si è già mossa la procura. Il pm Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo milanese, ha aperto un'inchiesta per imbrattamento e affidato le indagini alla Digos. La città ha subito reagito stigmatizzando il raid: ieri davanti alla statua imbrattata di vernice rossa si sono fermate decine e decine di persone. Anche la condanna della politica è bipartisan: «Atto vandalico squadrista», lo ha bollato l'assessore alla Cultura Del Corno. «Opera di analfabeti radical chic» secondo Giorgia Meloni. Di certo la rimozione della statua non è in agenda. «Io penso che la statua di Montanelli debba rimanere lì ha detto il sindaco Sala - ciò nondimeno sono disponibile a qualunque confronto sul tema del razzismo e sul tema Montanelli».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA