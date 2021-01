Giammarco Oberto

Il reato di falso ideologico è prescritto, ma quando Sala - in veste di commissario straordinario per l'Expo - firmò quei due verbali retrodatati relativi alla gara per la Piastra dei servizi a Rho, ha compiuto un atto non ritenuto «innocuo e di conseguenza privo di rilevanza penale».

Lo scrive la corte d'Appello nelle motivazioni della sentenza dello scorso 21 ottobre con cui ha rigettato la richiesta di assoluzione nel merito da parte della difesa di Sala ma ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, alla quale Sala non aveva rinunciato e scattata il 30 novembre 2019.

Nel luglio di quell'anno il sindaco era stato condannato in primo grado a sei mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45mila euro. Nelle motivazioni i giudici avevano però concesso all'imputato l'attenuante dell'aver agito «per motivi di particolare valore morale o sociale»: ovvero riuscire a far partire l'Expo in tempo, senza agire per interesse personale. La difesa era ricorsa però in Appello puntando a un'assoluzione «perché il fatto non costituisce reato». Richiesta però rigettata dai giudici di secondo grado. E le motivazioni depositate ieri spiegano perché: la falsità della data apposta sugli atti oggetto di imputazione è «pacifica». La Corte d'Appello condivide le considerazioni dei giudici di primo grado: ovvero che l'opportunità di sostituire in via cautelare i due commissari perché incompatibili fu una questione sollevata nel maggio del 2012 ed era già stata «sottoposta all'attenzione personale» di Sala. Pertanto «non è assolutamente credibile che l'imputato si sia disinteressato» della questione «né che una persona della sua competenza ed esperienza si sia limitata a sottoscrivere atti di tale rilevanza senza esaminarne nel dettaglio il contenuto». Per i giudici non è nemmeno credibile che l'ex ad di Expo «non abbia prestato attenzione» alla data apposta sugli atti al centro della vicenda.

«Per tre procedimenti si è caparbiamente cercare una responsabilità per Sala - ha commentato il suo avvocato, Salvatore Scuto - credo che in questa situazione processuale la giustizia non ha avuto ali robuste per ergersi e liberarsi da dinamiche che con la giustizia avevano poco a che fare».

