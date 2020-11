Giammarco Oberto

Il raddoppio, in 24 ore. I numeri fanno impressione, nell'avvio di settimana chiave per decidere una promozione da regione rossa a regione arancione. Nella regione i nuovi positivi sono 8448, contro i 4128 del giorno prima. Una fotografia che riflette anche quella di Milano. Anche in provincia i casi sono balzati in su, dai 1526 di lunedì ai 2356 di ieri. E in città sono raddoppiati, da 522 a 902. Quello che resta costante, anzi in leggero calo, è la percentuale tra tamponi effettuati e positività riscontrate, un parametro chiave per leggere la curva del Covid: ieri (con 38.283 tamponi) era pari al 22,06 per cento, contro il 22,8 di lunedì (i tamponi erano stati 18.037). Un segnale buono, secondo gli esperti, in una giornata però catastrofica sul fronte dei decessi: 202 morti (contro i 99 del giorno prima), un numero che nella regione non si registrava dal 16 marzo. La Lombardia vede da vicino la soglia delle ventimila vittime da inizio pandemia: il conto ora è 19.668.

La pressione sugli ospedali non diminuisce: nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è salito di 250 unità (il giorno prima il numero era 120), portando il totale a 8151. Nelle terapie intensive sonno finiti altri 39 pazienti gravi (erano stati 18 lunedì): il totale ora è di 894. A crescere in modo massiccio è anche il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 157.121: nelle ultime 24 ore sono 4018.

Tra le altre province, la più colpita è Monza: ieri i nuovi casi sono stati 894. L'Asst ha chiesto l'intervento di medici militari per dare un supporto agli ospedali brianzoli. Al momento sono 504 i pazienti ricoverati, di cui 381 al San Gerardo e 123 a Desio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 05:01

