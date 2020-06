Giammarco Oberto

Il messaggio Instagram (con sintassi importata dallo spagnolo) finisce sulle agenzie in tarda serata: «Ma a Milano tutto apposto? Mi hanno rubato due ragazzi puntandomi la pistola in faccia». Lo scrive l'attaccante spagnolo del Milan Samu Castillejo. Che va così ad aggiungersi alla lunghissima lista dei calciatori vittime di furti o rapine a Milano, da Seedorf a Robinho, da Balotelli a Pogba. Un assalto che tra l'altro è la fotocopia di quello subito da Mauro Icardi nel dicembre del 2015: in zona Sempione il suo Hummer era stato avvicinato da due uomini su una moto da cross che gli avevano puntato la pistola e si erano fatti consegnare l'orologio.

Secondo quanto racconta Castillejo, ieri pomeriggio è stato avvicinato a un semaforo da due giovani in scooter mentre guidava la sua auto. Il passeggero gli ha puntato una pistola al volto intimandogli di consegnare l'orologio. L'attaccante ha subito eseguito, e la coppia si è dileguata nel traffico.

La sequenza della rapina riporta alla bande - soprattutto di napoletani in trasferta - che battono le strade di Milano puntando agli orologi di valore indossati dagli automobilisti, di preferenza Rolex o Patek Philippe. Ma i dettagli sono vaghi, anche perché l'ala rossonera è stata velocissima a scrivere su Instagram ma meno a fare denuncia della rapina. In tarda serata, mentre la notizia faceva il giro dei social, nella banca dati della questura ancora non risultava nulla. Contattato al telefono da via Fatebenefratelli, il calciatore ha assicurato che farà denuncia oggi. In serata Castillejo ha dovuto tranquillizzare con un'altra story su Instagram tutti i usoi followers: «Ora è tutto a posto e sto bene».

