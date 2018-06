Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoIl fotomontaggio parte da un'immagine famosa, Hitler in posa con la giacca color ocra. Ma il volto del capo del nazismo - con tanto di baffetti e frangetta - in realtà è quello di Matteo Salvini. E la svastica sul braccio è stata sostituita dal simbolo del Carroccio. Il poster, lungo tre metri, è stato affisso nella notte su un muro di via Palermo, in pieno centro. Appena è arrivata la prima segnalazione, la polizia ha provveduto a rimuoverlo.Sono bastate poche ore per scoprire che l'autore del poster è lo street artist milanese Beast, la cui identità è segreta, noto per i suoi fotomontaggi a tema politico. L'opera - che l'artista aveva già postato domenica sul proprio sito - è intitolata Hitchin a ride, ovvero scroccare un passaggio, ma anche farsi un giro. Il riferimento è alle polemiche che che vedono protagonista il neo ministro dell'Interno, dal censimento degli abitanti dei campi rom, allo scontro con Roberto Saviano, alla tensione con il Giuseppe Sala sui migranti.Quando i poliziotti hanno rimosso il poster, tra i curiosi c'era anche l'autore: «Ero sul posto durante la rimozione e sono riuscito a realizzare qualche scatto, anche se la polizia impediva di fotografare». E continua: «Sapevo che lo avrebbero rimosso. Per questo è importante che l'immagine circoli on line, per raggiungere più persone possibili». La risposta di Salvini è arrivata con un tweet: «Verso questi idioti provo solo molta pena. Io vado avanti. Se voi ci siete, io ci sono».riproduzione riservata ®