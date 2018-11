Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoIl boschetto della droga di Rogoredo, con i suoi tossicodipendenti che arrivano a frotte di mille al giorno da tutto il Nord Italia per comprare dosi di eroina a buon mercato, irrompe con prepotenza nell'agenda politica. E non solo di quella locale.Ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita nella sua città per partecipare a Vivite, il festival del vino cooperativo, è tornato sull'argomento a cui finora - nonostante il muro anti pusher costruito a ridosso della linea ad alta velocità e i continui blitz di polizia e carabinieri - l'amministrazione non è riuscita a trovare una soluzione definitiva. «Ho ben presente le emergenze di Milano - ha detto il vicepremier - una è il bosco di Rogoredo». Solo 24 ore prima aveva definito quel lembo di Milano nascosto tra gli arbusti «una vergogna, per risolvere la quale ho messo a disposizione uomini, mezzi e soldi». Anche per capire come investire al meglio le risorse messe in campo dal Viminale, domani è stato fissato un vertice a tre a Palazzo Diotti tra il neo prefetto Saccone, il sindaco Sala e il governatore Fontana. «Ho chiesto al prefetto di confrontarci sul tema della droga - ha detto ieri Sala, a margine di un evento di Bookcity - non si tratta solo della questione del boschetto di Rogoredo, ma della diffusione della droga che è in aumento in città, anche perché costa poco». Sulle piazze infatti dilagano le mini dosi a 5 euro. Nei Sert di Milano ci sono casi perfino di undicenni che hanno provato l'eroina low cost.«Dopo che avremo elaborato una strategia Salvini dovrà fare la sua parte - ha aggiunto Sala - ma ha già detto che è disponibile a mettere più uomini. Questa è una battaglia che dobbiamo fare insieme senza strumentalizzazioni. Bisogna agire sul fronte della lotta alle tossicodipendenze». E sul Toxic Park l'idea da seguire è quella della riqualificazione urbana: «Serve un progetto per Rogoredo che sia complessivo - è il parere del sindaco - che vada dagli sviluppi urbanistici che si stanno portando avanti, al fatto che se avremo le Olimpiadi il palazzetto del ghiaccio lo faremo li».Un primo passo per la riconquista dell'ara è stato la realizzazione del muro alto quattro metri e lungo trecento realizzato da Rete ferroviaria italiana per evitare che i tossici continuassero ad attraversare i binari dell'alta velocità. Ma nel boschetto il mercato dell'eroina non si è mai arrestato.riproduzione riservata ®