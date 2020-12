Giammarco Oberto

I contagi vanno giù, la Lombardia scivola al quarto posto tra le regioni per numero di casi. Ma i dati quotidiani della Regione non sono ancora stati elaborati quando alle 15 con un video su facebook il governatore Fontana dà l'annuncio più atteso: da domenica la regione è zona gialla. «Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore» ha spiegato Fontana.

Tutti gli indicatori che valuta il Governo per allentare le misure sono buoni. «Il trend dei numeri si conferma in diminuzione - ha detto Fontana - sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi».

In serata i dati hanno confermato il trend degli ultimi giorni: in 24 ore solo 1233 nuovi casi, con la percentuale positivi/tamponi che scende all'8,6%, dopo il 10,1% di martedì. I decessi sono 69. Meno 460 pazienti nei raparti Covid, uno in meno nelle terapie intensive. E ieri c'è stato anche un record di guariti: 23.090 in 24 ore. Bene anche Milano: 108 nuovi casi in città, dopo i 124 di martedì.

Da domenica cadono alcune misure restrittive. Ci si potrà spostare sia tra Comuni che verso altre Regioni gialle, anche passando da zone rosse ma senza fermarsi. Bar e ristoranti possono restare aperti fino alle 18. Resta però il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 del mattino. Liberi tutti fino al 20 dicembre: dal 21 al 6 gennaio entra in vigore il Dpcm Natale, che limita nuovamente gli spostamenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 05:01

