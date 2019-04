Giammarco Oberto

Era stato preannunciato come una giorno ad alta tensione, questo lunedì 29 aprile, anniversario della morte di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della gioventù ucciso da un commando di Avanguardia operaia nel 1975. E così è stato. La manifestazione dell'ultradestra è finita con cariche della polizia in assetto antisommossa e manganellate, con corollario di feriti e contusi, e anche un malore che nei primi minuti è apparso grave.

Che tutto potesse degenerare è apparso chiaro fin da quando verso le 20 i militanti di Casapound, Forza Nuova e Lealtà e Azione si sono radunati in piazzale Susa, con le fiaccole impacchettate e un grande tricolore. Un migliaio di nostalgici del fascismo, che avrebbero dovuto stare fermi lì, senza sfilare in corteo, per ordine della prefettura. «Noi sfileremo lo stesso» ripetevano, mentre continuavano ad ammassarsi ingannando l'attesa fuori e dentro un bar. C'erano anche il presidente di Casapound Gianluca Iannone, i parlamentari di Fratelli d'Italia Paola Frassinetti e Carlo Fidanza, il consigliere regionale della Lega Massimiliamo Bastoni. Inutile i tentativi della Digos di dissuadere i leader dal cercare di raggiungere via Paladini, dove c'è il cippo commemorativo di Ramelli, e quindi avvicinarsi al contro corteo - questo sì, autorizzato - degli antifascisti, diverse centinaia di persone (quelli del collettivo Milano antifascista, l'Anpi, i centri sociali) in marcia da piazzale Loreto a piazza Ascoli dietro uno striscione: «Milano 29 aprile, nazisti no grazie».

Poco prima delle 21 è arrivato il segnale dei camerati: «Ci muoviamo». All'unisono si sono mossi ance i mezzi della polizia. La marcia è durata 300 metri. All'incrocio tra viale Romagna e via Ferravilla la polizia ha chiuso i militanti e sono partite le cariche di alleggerimento. Nei tafferugli uno skinhead ha perso conoscenza e si è accasciato a terra. Altri militanti gli hanno fatto un massaggio cardiaco sul posto. Poi si è ripreso ed è stato visitato dal 118, che gli ha riscontrato «un forte trauma cranico». Un altro giovane colpito da una crisi epilettica è stato portato in ospedale. Solo dopo un'ora la polizia ha ripreso il controllo della situazione, in attesa di una lunga notte.

La giornata era cominciata sotto i peggiori auspici. Dopo che nei giorni scorsi sono state vandalizzate le lapidi di alcuni partigiani, dall'altra parte della barricata sono passati al contrattacco: nel cuore della notte il plexiglass che protegge il cippo commemorativo di Ramelli in via Paladini è stato imbrattato con vernice rosa. E su un muro al civico 20 di viale Gran Sasso, sempre in zona, è comparsa una scritta in rosso con il simbolo anarchico: «100 Ramelli». La tensione in città resta altissima.

