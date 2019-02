Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoÈ partito per Bruxelles di primo mattino, Sala, con il progetto Navigli in valigia. È rientrato con segnali di interesse da parte della Ue. Perché ormai è chiaro che se il progetto vedrà mai la luce, sarà grazie a fondi europei. Che però saranno sbloccati - è l'indicazione arrivata dal secondo faccia a faccia con la commissaria Ue ai trasporti, la slovena Violeta Bulc - solo se il progetto garantirà una rivoluzione della mobilità sostenibile di Milano. E quindi Bruxelles sarebbe pronta ad aprire la borsa solo per un piano molto più invasivo rispetto all'apertura parziale dei Navigli. Come dire: o tutti navigabili, o niente. E non si parla di un investimento da poco: la riapertura integrale dei canali milanesi ha un costo che si aggira intorno ai cinquecento milioni di euro.Al momento avere finanziamenti Ue per il progetto è impossibile. «Bisogna puntare ai fondi europei per il periodo 2021-2027 - ha detto il sindaco dopo l'incontro - e abbiamo capito che la via per ottenerli è quella di garantire la riapertura integrale dei Navigli e trasformare il piano in un progetto che cambi radicalmente la mobilità in città».Sala si è detto molto ottimista sulla riuscita della missione. «La Bulc ha sottolineato che Milano è al centro di due corridoi europei e la sua posizione, unita alle politiche che sta facendo sullo sviluppo urbanistico sulla mobilità la rende potenzialmente eleggibile per nuovi finanziamenti».Una cosa è certa, per Sala: il progetto Navigli aperti su cui punta molto non metterà in secondo piano gli altri progetti di Palazzo Marino, «soprattutto il grande sforzo che stiamo facendo per le periferie».giammarco.oberto@leggo.itriproduzione riservata ®