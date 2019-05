Giammarco Oberto

Domanda: chi nel panorama musicale italiano riuscirebbe a riempire uno stadio senza avere un disco nuovo? Solo lui. Perché Vasco non pubblica un album di inediti dal 2014. Sono innocente quell'anno fu il disco più venduto, sei volte platino nel 2015, nella classifica dei cento dischi più venduti per 100 settimane di fila. E cinque anni dopo quell'impresa, il Blasco nazionale non solo riempirà San Siro, ma lo riempirà per sei volte di seguito. Un record che nessuno altro artista può sognarsi di eguagliare. E anche un record personale per il vate di Zocca, che con questa quasi settimana di concerti del suo Vasco non stop live 2019 raggiunge il traguardo delle 29 esibizioni al Meazza in 29 anni.

«Occuperemo lo stadio per una quindicina di giorni, mai nessuno lo ha fatto prima» ha scritto il rocker su facebook. E i fan hanno risposto in massa: 180mila biglietti bruciati in due ore lo scorso novembre e un volume di richieste per cui il Blasco ha dovuto aggiungere due date. E i biglietti venduti sono diventati 330mila, l'equivalente di sei sold out, un nuovo record dopo i 4 sold out del 2011 e gli altrettanti del 2014.

Si parte con la prima data domani. Poi domenica e a seguire il 6, il 7, l'11 e il 12 giugno. «La scaletta c'è, è pronta e perfetta» scrive Vasco su facebook. Trenta le canzoni previste per due ore e mezza di rock da far vibrare lo stomaco. Il primo brano sarà Qui si fa la storia, che suona come un chiaro riferimento al record di esibizioni al Meazza. Seguono La Verità, Mi si escludeva, e ripescaggi di brani antichi, come Ti taglio la gola e Portatemi Dio. Il brano conclusivo - come detta la legge del Blasco - sarà come sempre Albachiara. L'allestimento al Meazza è spettacolare: un palco lungo 100 metri e alto 33, con 600 metri quadrati di schermi. Lo show è garantito.

Per ogni data i cancelli di San Siro aprono alle 16. Superfluo il consiglio dell'organizzazione di arrivare presto, perché il popolo del Blasco è abituato a sacrifici per guadagnare i posti migliori sotto il palco, con la pioggia o con il sole: che in quei giorni secondo le previsioni sarà implacabile. L'inizio dello show è fissato per le 20,45. Per gestire al meglio il flusso dei fan, l'Atm ha predisposto un servizio potenziato per i parcheggi (Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie restano aperti fino alle 2) e per i mezzi pubblici. Nelle serate dei concerti le linee M1 e M5 restano aperte oltre il normale orario di servizio. L'ultimo treno da Lotto verso Sesto partirà all'1,20, l'ultimo da San Siro a Bignami all'una.

