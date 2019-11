Giammarco Oberto

Dall'Arco della Pace al Meazza: quattro chilometri che ieri sera sono diventati il terreno dello sfogo dei tremila tifosi croati arrivati in città per la partita di Champions League tra la Dinamo Zagabria e l'Atalanta.

Un match delicato che nei giorni scorsi l'Osservatorio per le manifestazioni sportive aveva segnalato con un rischio di livello 4. E infatti, nonostante il massiccio dispiegamento di agenti del Reparto mobile, ci sono stati momenti di tensione fuori da San Siro, nei pressi del Gate 1, quando un centinaio di ultrà croati si è staccato dal corteo e affrontato un gruppo di tifosi dell'Atalanta. Tre italiani hanno riportato contusioni: Un 14enne e il padre 50enne sono stati medicati sul posto, un 21enne è stato accompagnato all'ospedale San Carlo ma le sue condizioni non sono gravi. In tutto sono state 12 le persone ferite.

Già nel tardo pomeriggio, quando il corteo dei croati si è mosso dall'Arco della Pace lasciandosi dietro un tappeto di rifiuti, i tremila hanno preso in ostaggio quella fetta di città. Tra fumogeni, striscioni, cappucci neri, cori e una selva di braccia tese nel saluto romano, il serpentone dei tifosi della Dinamo - tradizionalmente di estrema destra - ha percorso via Pagano, via Giotto, via Monte Rosa, viale Tempesta e via Monreale, con gli elicotteri della polizia sopra la testa e gli agenti della polizia locale impegnati a chiudere le strade e fermare le auto: il traffico è andato in tilt.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA