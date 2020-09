Giammarco Oberto

Cambia la mobilità urbana, cambiano i controlli del sabato sera. Il nuovo fronte dell'ufficio prevenzione generale della questura di via Fatebenefratelli è dettato dall'emergenza Covid: la paletta ora si alza anche nelle stazioni del metrò, prima ancora che la notte della movida cominci. Subito oltre i tornelli, i ragazzi che sciamano dall'underground per raggiungere i luoghi del divertimento trovano un muro di poliziotti che fanno da filtro. E che la prima cosa che notano è l'assenza della mascherina: la notte scorsa ne hanno multati 27.

L'ultimo servizio - con un massiccio dispiegamento che ha coinvolto anche il Reparto Mobile e le unità cinofile antidroga - ha avuto per teatro la fermata della metro di Porta Garibaldi: una stazione strategica sulla linea verde, che collega Milano con i Comuni della provincia di Nord Est. Da lì a centinaia i giovani raggiungono i locali di corso Como. E lì a partire dalle 19 di sabato gli agenti hanno controllato circa 200 persone. In 27 sono stati beccati senza mascherina, benché fossero appena scesi da convogli piuttosto affollati: la serata in centro è costata per ciascuno un verbale da 280 euro che diventano 400 se non si paga entro cinque giorni. Il filtro dei poliziotti, con l'ausilio del personale di Atm, ha stanato anche 155 ragazzi senza biglietto.

Sono stati individuati anche tre giovanissimi pusher: un ragazzo italiano di 18 anni trovato con 13 grammi di marijuana suddivisa in 13 dosi e di 21enne italiano e di un 20enne romeno, trovati in possesso di 2 grammi di marijuana e 25 di hashish, sempre suddivisi in dosi. Altri quattro giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti: per loro sanzioni amministrative e segnalazione alla prefettura.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 05:01

