Basta entrare in qualsiasi ufficio postale, pure nel giorno delle pensioni. Ambienti silenziosi, poca gente e disposta in ordine sparso, ognuno con il suo spazio vitale, molti con la mascherina. E il fenomeno colpisce ancora di più in ambienti piccoli. Tipo il McDonald's di piazza Duomo, un posto da gomitate, di solito: ora i pochi clienti aspettano il panino diligentemente, al massimo della distanza possibile dagli altri clienti.

Ecco la declinazione in salsa milanese del droplet, letteralmente gocciolina, parola che entrerà di certo nel nuovo vocabolario 2020. In campo epidemico l'espressione si riferisce alla saliva nebulizzata sparata nell'ambiente circostante con un colpo di tosse o uno starnuto, e che diventa il fattore di contagio primario del Covid 19: le goccioline raggiungono anche i due metri di distanza dalla fonte. Da qui il criterio fondamentale introdotto dal decreto del governo: la necessità per tutti di tenersi a distanza di sicurezza. Calcolata in un metro - anche se servirebbe una distanza maggiore - per continuare a garantire l'operatività soprattutto degli uffici pubblici.

Una nuova regola di vita che i milanesi sembrano applicare quasi d'istinto. Del resto già in tempi non sospetti tra i motti del Milanese imbruttito c'era: «Ma con tutto il posto che c'è proprio davanti a me ti devi sedere?». E quindi non sorprende vedere i clienti di Starbuck's in piazza Cordusio che occupano i tavoli più isolati e si avvicinano al bancone quando è libero. O la coda diligente - tre passi uno dall'altro - davanti al portone del Duomo. Anche davanti alle tele di Georges de La Tour, esposte a Palazzo Reale, i visitatori si fermano solo quando lo spazio è libero: sicuramente la fruizione ideale dell'arte.

La distanza di sicurezza entra per decreto anche nei negozi, piccoli o grandi che siano. Si entra solo quando all'interno è garantita la distanza minima di un metro. Alcuni hanno anche disegnato in terra una riga, come alle poste, a un metro dal bancone, per tutelare i commessi. E da ieri la distanza di sicurezza è sbarcata anche in Consiglio comunale, da dove il pubblico è già stato bandito: al centro dell'aula sono state aggiunte sedie dove i consiglieri si potranno sedere per garantire a tutti di stare a un metro di distanza l'uno dall'altro. Stessa cosa sugli scranni dell'emiciclo: i consiglieri siedono a scacchiera, lasciando tra loro un posto vuoto. Anche i giornalisti nei posti dedicati alla stampa devono distanziarsi. Tutto sotto lo sguardo dei ghisa, che controllano il rispetto delle disposizioni.

Venerdì 6 Marzo 2020

