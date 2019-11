Giammarco Oberto

Aveva solo 12 ore di libertà, alle 9 alle 21. Antonio Cianci, dopo 40 anni di galera, sabato aveva ottenuto il suo permesso premio dal carcere di Bollate per buona condotta e «assenza di pericolosità sociale». E Cianci, 60 anni, pluriassassino, lo ha utilizzato per tentare di uccidere. Ancora.

L'AGGRESSIONE. Solo il caso - la carotide evitata di un centimetro - ha salvato la vita al pensionato di 79 anni che se lo è trovato di fronte a un distributore del caffè all'ospedale San Raffaele: Ciacci voleva rapinarlo e di fronte alla sua resistenza gli ha infilato nel collo la lama di un taglierino. La vittima, ricoverata in codice rosso al San Raffaele, ieri è stata dichiarata fuori pericolo. L'ergastolano è stato portato in ceppi a San Vittore. Il pm si appresta a chiedere la convalida dl fermo per tentato omicidio e rapina; l'interrogatorio del gip è atteso in giornata. Ma sul caso è esplosa la polemica. Perché Cianci era fuori?

LA RELAZIONE DI BOLLATE. Lo scorso 26 luglio il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva concesso il permesso premio a Cianci sulla base della relazione del carcere di Bollate che dava atto del cambiamento dell'ergastolano, del suo percorso positivo, della sua «consapevolezza, maturità e affidabilità». Dall'estate era uscito già tre o quattro volte. Nel carcere modello di Bollate era arrivato nel 2017, trasferito da Opera proprio in virtù delle valutazioni positive. Il permesso premio prevedeva che fosse accompagnato dal carcere a Cernusco sul Naviglio, dove vive la sorella. E sempre la Penitenziaria avrebbe dovuto andarlo a riprendere alla sera. Ma lui sabato si è allontanato da Cernusco ed è ricomparso al San Raffale, con una mascherina da medico sul viso e un taglierino in tasca. Per fare chiarezza il ministro della Giustizia Bonafede ha inviato un ispettore in carcere.

QUATTRO OMICIDI. E invece la figura che esce dagli atti giudiziari degli Anni Settanta è tutta un'altra. Ciacci è un killer spietato e lucido, che non esitava a sparare alle spalle, a infierire sulle vittime già a terra, perfino «a frugare sui cadaveri». Sparò e uccise la prima volta nel 1974: aveva solo 15 anni. Originario di Cerignola, trasferitosi con la famiglia a Pioltello nel 64, il 17 ottobre di quell'anno incontra davanti a una fabbrica di Segrate il metronotte Gabriele Mattetti, 29 anni. Gli chiede l'ora e quando il giovane si distrae a guardare l'orologio gli spara: alla schiena, al cuore, alla testa. Senza neppure un movente, a parte quello di rubargli la pistola, che poi nascose nello schienale di una poltrona nel soggiorno di casa. E non si può definire movente l'essere stato sorpreso da una pattuglia di carabinieri dalle parti di Melzo a bordo di una 500 rubata, la sera del 9 ottobre 1979. Cianci spara di sorpresa e gli uccide tutti e tre: il maresciallo Michele Campagnuolo, l'appuntato Pietro Lia, il carabiniere Federico Tempini. Da allora sta in carcere: ergastolo. Le perizie psichiatriche non hanno mai certificato l'infermità mentale.

«ESSERE IGNOBILE». La vicenda ha rinnovato il dolore delle famiglie delle vittime. Si sfoga Daniela Lia, che aveva sei anni quando suo padre venne assassinato. «Sono sconvolta del fatto che si sia permesso a questo essere ignobile, che massacrava senza pietà, di mettere un'altra famiglia in condizioni di dolore, calpestando e oltraggiando ancora la memoria di mio padre e dei suoi colleghi. Mio padre aveva 51 anni. Si prese cinque colpi e si rialzò cinque volte, lottò con lui. Alla fine aveva le unghie rotte».

riproduzione riservata ®

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA