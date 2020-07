Giammarco Oberto

Alle 4 del mattino la prima aggressione: resta a terra un uomo di 34 anni, accoltellato alla schiena. L'altra mezz'ora dopo, a 500 metri di distanza: i feriti sono tre, tutti colpiti con armi da taglio.

Questa volta non c'è scappato il morto, come nella ormai tristemente celebre notte di sangue del 26 aprile 2018, quando venne assassinato un cameriere bengalese ed altre persone rimasero ferite in una sequenza di rapine messo a segno dalla stesa coppia di marocchini. Il copione sembra identico, e anche questa volta la mano dietro le due aggressioni sembrerebbe essere la stessa. Lo ritengono gli investigatori di via Fatebenefratelli, che stanno dando la caccia alla banda di predatori che nella notte tra lunedì e ieri ha colpito nelle strade di NoLo: secondo i testimoni, un gruppo di una mezza dozzina di stranieri, forse magrebini. di quattro feriti, un pregiudicato e tre giovani, il bilancio delle aggressioni di un gruppo di rapinatori, secondo i testimoni 4-5 stranieri, che la scorsa notte hanno prima accoltellato un ghaniano alla schiena, e poi circondato quattro amici, una donna, una ragazza e due ragazzi, tre dei quali sono finiti al pronto soccorso con ferite da arma da taglio.

La prima aggressione si è consumata alle 4 in via Martiri Oscuri: un ghaniano di 34 anni, irregolare in Italia e con precedenti, è stato avvicinato, a suo dire, da tre nordafricani che dopo avergli chiesto soldi e cellulare, al suo rifiuto, lo hanno accoltellato alla schiena. L'uomo si è trascinato, ferito, fino in via Schiaparelli, e qui è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo al Policlinico: ha riportato una brutta ferita, dal collo a metà del dorso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Poco dopo le 4 e mezza, l'altra aggressione: in piazza Morbegno quattro amici che avevano passato la notte in un locale vicino, tutti in stato di alterazione alcolica, sono stati circondati mentre compravano le sigarette a un distributore. Anche in questo caso, davanti alla resistenza nel consegnare soldi e telefoni, sono scattati i fendenti: due ragazzi, un 19enne e un 23enne originario dell'Ecuador, sono stati feriti alle braccia: sono finiti alla clinica Città Studi in codice verde. Una ragazza di 20 anni ha riportato una profonda ferita a un mignolo ed è stata trasportata alla clinica Multimedica in codice giallo. Una illesa sulla scena dell'aggressione, una donna di 46 anni.

