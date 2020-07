Giammarco Oberto

Alba di paura quella di ieri per due ragazze, al termine di una nottata alla discoteca Old Fashion. Prima hanno subito l'attacco di uno scippatore, si sono lanciate all'inseguimento nel Parco Sempione ma sono state circondate da una banda di immigrati, minacciate e aggredite. Una è finita in ospedale. Ultimo atto della movida al cardiopalma di Milano, che in questo riavvio post lockdown diventa sempre più un problema di ordine pubblico, già affrontato in prefettura dal Comitato per l'ordine e la sicurezza.

È accaduto poco dopo le 5,30 in viale Alemagna, di fronte alla discoteca Old Fashion, dove la giovane, una 22enne originaria di Macerata, aveva passato la nottata in compagnia di un gruppo di amiche. All'uscita, mentre si trovava nei pressi della Triennale, è stata scippata da un ladro: l'uomo - poi descritto alla polizia come africano - le ha strappato lo zainetto con dentro un Iphone e 150 euro ed è fuggito. Senza pensarci la vittima si è buttata all'inseguimento, spalleggiata da un'amica, una ragazza brasiliana di 23 anni. Ma dopo una cinquantina di metri, nelle aiuole circostanti, tra le auto parcheggiate si sono materializzati cinque uomini, secondo le testimonianze anch'essi immigrarti africani: le due ragazze sono state circondate, insultate, minacciate e spintonate. Tutto per coprire la fuga del ladro. Poi il gruppo si è dileguato.

Le ragazze sono state soccorse dal 118: hanno riportato abrasioni alle gambe e la ragazza brasiliana è stata portata all'ospedale Gaetano Pini con una caviglia slogata. Sull'aggressione indaga la polizia. Il quadro è piuttosto chiaro: si tratterebbe dell'ennesimo colpo dei gruppi di clandestini africani che nelle serate calde della movida stazionano nei paraggi delle discoteche più famose. Cominciano la nottata vendendo droga, la finiscono rapinando i tiratardi che rientrano a casa.

Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 05:01

