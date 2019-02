Giambellino, sgombero bis del Base

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloPer la seconda volta in pochi mesi i carabinieri hanno sequestrato la Base di solidarietà popolare, il centro sociale degli antagonisti in via Manzano 4, nel quartiere Giambellino.Ieri mattina i militari si sono presentati allo stabile al piano terra per rientrarne in possesso dopo la nuova occupazione dei comitati per la casa, allontanati il 13 dicembre scorso in occasione dell'arresto dei nove militanti accusati di gestire il racket delle occupazioni abusive delle case Aler. I sigilli erano durati poco. Alcuni giorni dopo lo spazio era stato di nuovo occupato. Così ieri è stata presa una decisione più drastica: i tecnici dell'Aler hanno murato l'ingresso e le finestre. All'arrivo dei carabinieri non c'erano persone all'interno e questo ha consentito di svolgere le operazioni senza problemi.«Alle 6,30, ancora una volta il nostro quartiere è stato invaso dai blindati dei carabinieri, che hanno militarizzato a tappeto tutte le strade circostanti - ha scritto il Comitato abitanti Giambellino e Lorenteggio su facebook - rimane l'emergenza abitativa, rimangono le decine di migliaia di case popolari sfitte e cadenti, rimane la gente per strada, ma la lista delle cose da fare in Comune si apre anche stamattina con un gran bello sgombero, costoso e di sicuro impatto, per ricordarci sempre che il loro attacco infurierà tutte le volte che torneremo ad alzare la testa e a rimboccarci le maniche».riproduzione riservata ®