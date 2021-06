GIALLO BOLOGNESE

Mario Fabbroni

Profonde ferite alla gola e al torace. Sono le tracce che da ieri pomeriggio stanno seguendo gli investigatori chiamati a fare luce sul giallo che avvolge il ritrovamento del cadavere di Chiara Gualzetti. Le indagini sull'omicidio della sedicenne si concentrano su un amico coetaneo, interrogato dai carabinieri. Durante il faccia a faccia il giovane avrebbe fatto alcune dichiarazioni e ammissioni di colpevolezza.

La ragazza è stata trovata morta in una scarpata in zona Monteveglio, nel bolognese. Il corpo della ragazza sarebbe stato rinvenuto in un piccolo cespuglio, nel parco dei Calanti della Badia, a poco meno di un chilometro da dove abitava nel Comune di Monteveglio.

Non era andata lontano, dunque, la povera Chiara: le ricerche, partite subito dopo l'allarme lanciato per la scomparsa delle 16enne, si erano concentrate nei dintorni nonostante il padre, preoccupato per la scomparsa della figlia, si fosse rivolto ai Carabinieri della Stazione di Bazzano soltanto alcune ore dopo che la giovane non dava più notizie.

I militari confermano che le ferite sarebbero compatibili con quelle tipiche di un'arma bianca. Non a caso si stanno meticolosamente ricostruendo le ultime ore vissute da Chiara, anche attraverso l'attività della minorenne sul cellulare (che non si è capito se è stato ritrovato) oppure sui social. Chiara è andata ad un appuntamento? Si è invece allontanata già in compagnia oppure da sola? Tanti gli interrogativi.

«Non me la sento, ho bisogno di stare un attimo tranquillo», è riuscito appena a mormorare Vincenzo Gualzetti, il padre di Chiara, ai giornalisti presenti. In un post - purtroppo aggiornato - su Facebook, il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, ha scritto: «La ricerca di Chiara termina in tragedia. È stata ritrovata senza vita durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, coaudiuvate da un numeroso gruppo di volontari cittadini che ringrazio. Una tragedia per tutta la famiglia e per l'intera comunità».

Martedì 29 Giugno 2021

