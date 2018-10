Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giacomo ha trent'anni, insegna filosofia ma vorrebbe fare lo scrittore. Finora non gli è andata troppo bene, nemmeno nel privato. Padre confuso di una bimba, ex compagno di un'attrice che l'ha mollato per inseguire sogni e carriera, Giacomo è precario in tutto. È in crisi e non ha nessuna voglia di festeggiare il Capodanno. Si chiude in casa, ma non resterà solo a lungo. L'amico Bobby, i genitori, Silvia, la ex: hanno tutti bisogno di lui. Inutile dirlo, nella lunga notte di Giacomo succederanno parecchie cose.Dopo il successo della scorsa stagione (sancito anche dal Premio Enriquez), al Teatro Franco Parenti è tornato Buon anno, ragazzi (fino al 21 ottobre), l'arguta commedia di Francesco Brandi diretta da Rapahel Tobia Vogel. In scena con Brandi ci sono Loris Fabiani, Miro Landoni, Daniela Piperno, Sara Putignano. (O. Bat.)riproduzione riservata ®