Giacinti: «Italia pronta per l'Olanda»

Marco Zorzo

MILANO - La quiete del giovedì di riposo, prima di entrare con corpo e anima nel quarto che può regalare la leggenda alle azzurre. L'Italia di Milena Bertolini domani pomeriggio (alle 15, diretta tv su Rai e Sky Sport) a Valenciennes si gioca la semifinale Mondiale contro l'Olanda.

Prima formazione europea che l'Italdonne affronterà in questa manifestazione iridata. Già, perché le precedenti quattro sfide Sara Gama & C. se la sono giocate con le altre parti del mondo: Australia, Giamaica, Brasile e Cina. Altro aspetto importante (e triste): le azzurre sono le uniche non professioniste tra le magnifiche G8 del Mondiale.

Tornando alla supersfida adrenalinica contro le campionesse d'Europa in carica, come ha ricordato la bomber Valentina Giacinti, che ha firmato l'1-0 contro le cinesi agli ottavi, rammenta: «Sì, l'avevo visto alla tv il ritorno del playoff (match del 2014 costato all'Italia la qualificazione ai Mondiali, ndr), abbiamo voglia di riscatto e sarebbe un sogno farlo ai quarti di finale del Mondiale. Stiamo studiando come gioca l'Olanda, è una squadra molto forte soprattutto in avanti: vogliamo trovare i loro punti deboli e cercheremo di capire come attaccarli».

L'attaccante del Milan quindi ammette: «Fare gol è sempre bello - spiega il capocannoniere degli ultimi 2 campionati in conferenza stampa - farlo al Mondiale è stato qualcosa di incredibile. Quando ho visto quella palla lì mi sono detta: la devo buttare dentro. È difficile descrivere le emozioni che ho provato, ho sorriso e poi ho anche pianto. Nessuno si aspettava un'Italia così, stiamo vivendo un momento magico e non sto ancora realizzando quello che stiamo facendo. Siamo un po' stanche, ma questo non vuol dire che non siamo motivate e che non abbiamo voglia di tornare in campo. Anzi...». Orange avvisate.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

