Ghisa, t-shirt e volantini contro il badge

Simona Romanò

«Noi non ci stanchiamo». È lo slogan sulla maglietta indossata dai vigili anti-badge elettronico per rilevare le presenze che scelgono di far sentire la propria voce andando a volantinare nei mercati. La protesta inizia domani dal mercato di via Papiniano per poi proseguire con quello di via Fauché e piazzale Lagosta. I ghisa, dopo gli scioperi differiti dal prefetto Renato Saccone in più di un'occasione e la precettazione nel giorno della City Marathon, percorrono una strada diversa per manifestare il loro disappunto contro l'obbligo del cartellino elettronico. E ingaggiano una battaglia diretta al sindaco Giuseppe Sala che, dichiara Daniele Vincini del Sulpm, «non ha a cuore il buon lavoro della polizia locale». Sul volantino provocano l'amministrazione chiedendo «che cosa ha fatto di concreto». «Gli straordinari sono stati ridotti, conseguenza di avere meno pattuglie in servizio», denunciano e rivendicano «i 300 agenti promessi in campagna elettorale da Sala, mai arrivati». Il braccio di ferro si fa più duro. Con la promessa di incatenarsi all'ingresso di Palazzo Marino se non saranno ascoltati.

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

