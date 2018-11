Gestivano il giro di coca nel quartiere: 18 arresti

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloDal Costa Rica arrivavano fiumi di cocaina nascosti in carichi di ananas coltivate dalla ditta Tierra nuestra latina intestata ai due trafficanti Marco Cademartori e Salvatore Ponzo. Un canale diretto dal centro America alle piazze di spaccio del quartiere Bonola che lo scorso ottobre la squadra mobile ha interrotto con l'operazione Miracolo e i 29 arresti ad essa connessi. Ieri si è conclusa la seconda parte dell'operazione. Stavolta sono 18 gli arresti, tutti italiani e facenti capo a due diversi gruppi che gestivano lo spaccio in zona San Siro e a Buccinasco.L'indagine è partita il 5 luglio 2017, quando gli investigatori registrano la vendita di 460 grammi di cocaina in via Palmi tra due personaggi ben noti nell'ambiente. Quel primo passaggio ha consentito di individuare il gruppo di San Siro capeggiato da Michele Luongo, 36enne di Manfredonia con diversi precedenti specifici, e quello di Buccinasco diretto da Domenico Barbaro, 45enne di Platì. I due gruppi hanno collaborato per un po', arrivando a incassare quasi 120mila euro ogni due settimane, finché gli uomini di Barbaro non sono stati in grado di rifornire gli altri con un chilo di cocaina. Un problema tecnico che ha minato la fiducia, costringendo Luongo a rivolgersi a Domenico Mesiano, un 33enne di Melito Porto Salvo che di mestiere fa l'intermediario di droga. Gli investigatori della Mobile hanno seguito quest'ultimo risalendo la sua catena di rifornimento, arrivando al gruppo dei fratelli Cilione, a capo della piazza di spaccio a Bonola e nel comune di Robbio. Da lì si è passati all'import di ananas di Cademartori e Ponzo, chiudendo il cerchio della filiera. Durante l'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, sono stati sequestrati poco più di un chilo di cocaina, un chilo e 700 di marijuana e un fucile mitragliatore che era custodito dal 48enne milanese Andrea Braj.L'operazione Miracolo è stata attraversata anche dalla faida di via Creta avvenuta nel novembre 2017, ovvero le gambizzazioni di Mattia Antonio Bertelli e Roberto Strangi, entrambe dovute a debiti di droga. Il 12 dicembre Davide Cannone è stato arrestato per il tentato omicidio di Bertelli, nei confronti del quale vantava un credito di 36mila euro (sono entrambi destinatari dell'ordinanza eseguita ieri); in manette anche Davide Pezzolla per lo stesso reato contro Roberto Strangi.riproduzione riservata ®