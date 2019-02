Geronimo Stilton nel Regno di Fantasia

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòTutti pazzi per Geronimo Stilton: ritorna per la gioia dei bambini «Geronimo Stilton nel regno della fantasia», il musical con protagonista il topo-giornalista in carne e ossa, pelliccia e baffi. Uno spettacolo vivace, dai costumi colorati e dalle musiche travolgenti, tutte eseguite dal vivo da un cast di abili artisti. È lo show campioni d'incassi, che ha conquistato il pubblico di bimbi e genitori dei più grandi teatri italiani e ora approda a Milano per raccontare le avventure del curioso Geronimo che abita nell'immaginaria città di Topazia: insieme ai fedeli amici gnomi, folletti e draghi deve salvare la Regina delle Fate Floridiana, affrontando pericoli e rocambolesche disavventure. Un viaggio fra sogni e fantasia per appassionare i baby spettatori che, coinvolti dal musical incalzante, entreranno in un mondo un po' magico. Il divertimento è assicurato fra ritmi scatenati, tante emozioni e simpatici personaggi. Geronimo chiama dunque a raccolta tutti i suoi giovanissimi fan per l'attesissimo ritorno sul palco con un musical tratto dall'omonima serie best seller. Un'occasione per rispolverare la sua saga che già vanta milioni di lettori in tutto il mondo.Il 9 febbraio. Teatro Arcimboldi, viale dell'Innovazione, ore 14,45; 24 febbraio ore 11. Biglietti da 19 euro.riproduzione riservata ®