Germania, the day after

Massimo SartiMILANO - «Siamo furiosi con noi stessi. I colpevoli siamo solo noi giocatori». Le poche parole del portiere Neuer hanno sintetizzato lo stato d'animo della Germania, tornata mestamente dalla Russia all'aeroporto di Francoforte dopo la clamorosa eliminazione di mercoledì pomeriggio a causa della sconfitta 2-0 con la Corea del Sud. Un rovescio mai vissuto prima dai tedeschi da detentori del titolo. «La partita con la Corea nulla ha a che fare con il nostro commissario tecnico», ha aggiunto Neuer. Il futuro di Joachim Loew, trionfatore in Brasile e forte di un contratto prolungato di recente sino al 2020, resta comunque in discussione. «Ci ragioneremo tra qualche giorno, dopo aver analizzato i motivi di questa debacle», ha fatto sapere il presidente della Federcalcio tedesca Reinhard Grindel. Anche Löw è però sotto accusa secondo Lothar Matthaeus, iridato in Italia nel 1990: «Colpa del ct e dei giocatori, non c'erano forza e spirito di squadra. Eliminazione meritata».Venendo alla stampa, la Bild ha riproposto provocatoriamente il titolo «Senza parole», lo stesso usato dopo il 7-1 sul Brasile nella semifinale del 2014. La Frankfurter Allgemeine Zeitung ha posto l'accento sul piacere provato in altre nazioni per la caduta tedesca.L'uscita della Germania dai Mondiali ha preso anche un risvolto politico, con alcuni esponenti del partito di ultradestra Alternative fuer Deutschland a chiedere «di nuovo una squadra veramente tedesca». Nel mirino soprattutto Mesut Oezil, di origini turche. Ma non solo lui.riproduzione riservata ®