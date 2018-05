Gentlemen, il trionfo del Gallo Belotti

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Andrea Belotti è il Signore del Calcio della seria A. È l'attaccante del Torino col cuore rossonero a portarsi a casa il prestigioso riconoscimento superando Fabio Quagliarella e Alessio Romagnoli. Nella Scuola Militare Teulliè di Milano si è tenuta la 23° edizione del Premio Gentleman Fair Play. Massimo Caputi, accompagnato da Laura Barriales, ha premiato i Signori anche del Milan e dell'Inter, Alessio Romagnoli e Milan Skriniar. Il premio per la serie B, intitolato a Pier Mario Morosini, è stato assegnato a Pierluigi Fratali del Parma.Riconoscimenti speciali sono andati a Patrick Cutrone e Yann Karamoh, come rivelazioni del Milan e dell'Inter. Premiati anche il miglior gol rossonero, quello di Calhanoglu contro l'Arsenal, mentre per l'Inter è stato Mauro Icardi a ricevere il maggior numero di voti per la sua mezza rovesciata nel derby.Amadeus ha ricevuto il Gentleman per lo spettacolo, mentre Cristian Abbiati e Piero Ausilio come uomini di sport dei rispettivi club. (L.Ucc.)