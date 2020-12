Genovese, indagata la ex «Partecipava agli abusi»

È indagata per violenza sessuale e spaccio di stupefacenti Sarah B., l'ex fidanzata di Alberto Genovese, il fondatore di Facile.it arrestato per lo stupro di una 18enne al termine di una festa nella Terrazza Sentimento, il suo lussuosissimo appartamento di piazzale Cordusio. L'imprenditore è indagato anche per un'altra violenza sessuale su una ragazza di 23 anni che sarebbe avvenuto durante una vacanza a Ibiza la scorsa estate.

Secondo alcune testimonianze agli atti dell'inchiesta, l'ex fidanzata dell'imprenditore sarebbe state presente nel corso di alcuni abusi. Una delle ospiti alle feste ha raccontato all'aggiunto Letizia Mannella e al pm Rosaria Stagnaro che nell'ambiente giravano voci secondo cui Genovese e la ex «erano soliti drogare le ragazze alle loro feste private per poi violentarle». E ieri alla trasmissione Ore 12 su Raidue la vittima dello stupro a Ibiza ha detto: «La fidanzata era anche lei nella stanza».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA