Genoa, tensione tifosi-Preziosi: «Bisogna dire basta ai delinquenti»

MILANO - Assemblea della Lega di A, ma senza la votazione per l'elezione del nuovo consigliere al posto di Marco Fassone. È stata espressa «ferma condanna», per l'aggressione nel Lazio al giovane arbitro Riccardo Bernardini e per «l'inaccettabile striscione» esposto a Marassi in Genoa-Napoli contro il presidente rossoblù Enrico Preziosi («Prima o poi anche tu morirai...»).«Ormai lo stadio è una zona franca dove si può fare tutto. Bisogna avere il coraggio di dire basta e di intervenire», ha dichiarato a margine della riunione lo stesso Preziosi. Che ha confermato Ivan Juric: «Ora ha il derby per riscattarsi. Tutti siamo legati ai risultati. Cosa gli rimprovero? Poteva perdere in maniera diversa con l'Inter».(M.Sar.)