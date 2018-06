Genitori separati, sconti sugli affitti

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiAiuti fino a tremila euro all'anno per l'affitto della nuova casa. La Regione mette in campo misure per aiutare i genitori separati in difficoltà.Il sostegno ai genitori separati, soprattutto ai padri, è stato un cavallo di battaglia di Matteo Salvini, e ora la giunta lombarda a trazione leghista rilancia. Si calcola infatti che solo a Milano i papà soli siano 50mila. I genitori separati «rischiano di entrare nella categoria dei nuovi poveri» ha detto il governatore Attilio Fontana presentando nei giorni scorsi gli interventi messi a punto dalla Regione. Si tratta di misure che in realtà erano state già delineate durante la passata amministrazione con lo stanziamento di 4,6 milioni. E che ora dunque, stabilite tutte le modalità per l'assegnazione, trovano concreta applicazione. Nel dettaglio il contributo sarà del 30% del canone d'affitto annuo sostenuto dal genitore (importo massimo 2000 euro in caso di affitto concordato; 3000 euro in caso di canone a prezzo di mercato). Per fare domanda è necessario un indice Isee uguale o inferiore a 20 mila euro, residenza lombarda da 5 anni e contratto di affitto regolare. La misura è inoltra rivolta solo a chi ha alle spalle un matrimonio: è necessario essere sperati o divorziati, anche con procedimento in corso; con figli minori; e sono escluse le convivenze o unioni civili concluse. Il contributo vale un solo anno e le domande si mandano dal sito di Palazzo Lombardia (siage.regione.lombardia.it) da domani al 30 giugno.Per il sostegno abitativo ai genitori separati la Regione ha previsto anche un'altra misura, a cui sono destinati 1,4 milioni di euro. In questo caso il bando è riservato a enti pubblici e terzo settore per il recupero e la riqualificazione degli immobili (fino al 90% della spesa) destinati appunto ad ampliare l'offerta abitativa per chi si trova in difficoltà.riproduzione riservata ®