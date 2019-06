Generali, animali da bar e danze

Tra le poche sale che ancora non hanno abbassato il sipario per le vacanze estive, l'Elfo Puccini di corso Buenos Aires propone due spettacoli, entrambi al debutto stasera. In sala Shakespeare va in scena Animali da bar di Carrozzeria Orfeo, commedia esilarante quanto scorretta intorno alle avventure non troppo edificanti di un gruppo di avventori di un locale di periferia, tra buddisti confusi, imprenditori cocainomani, cameriere per uteri in affitto e scrittori in crisi (fino al 28, biglietti 32,50/17 euro). In sala Bausch invece, per la rassegna Nuoce Storie, arriva Il generale di Emanuele Aldrovandi con la regia di Ciro Masella, parodia surreale di un guerrafondaio così fanatico da diventare pacifista (fino al 28 giugno, biglietti 16 euro).

Dal centro alla periferia, verso l'ex Paolo Pini, dove il festival Da vicino nessuno è normale ha in programma due spettacoli. La danza con la giovane talentuosa Olimpia Fortuni e il suo Do animals go to heaven? (domani) e il teatro engagé di Mimmo Sorrentino con Quesalid che vede impegnate sul palco cinque detenute del reparto di alta sicurezza del carcere di Vigevano (il 26 giugno). L'ex Pini è in via Ippocrate 75.

(O.Bat.)

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

