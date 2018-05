«Gelosa del mio giovane amante, l'ho pugnalato»

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniSabato notte in preda a un attacco di gelosia ha accoltellato l'amante 26enne nell'appartamento in cui si incontravano a Pantigliate. Da due giorni Noemi D.G., 40 anni, disoccupata con lavori saltuari da badante, si trova agli arresti domiciliari a Milano nell'appartamento dove vive con il marito, che per evitarle il carcere ha accettato di averla in casa con sé. Soluzione confermata anche dal giudice delle direttissime, che ieri ha obbligato la donna a restare 24 ore su 24 sotto il tetto coniugale.Pesanti le accuse a carico della 40enne, che deve rispondere di lesioni aggravate da futili motivi. Ieri si è presentata in aula con un look particolare - jeans, capelli verde acceso, braccia coperte di tatuaggi - e in lacrime ha spiegato che non voleva fare del male al ragazzo con il quale da due anni ha intrecciato una relazione clandestina. «Mio marito già lo sapeva», ha ammesso. Tra i singhiozzi la donna ha raccontato che sabato notte si era innervosita perché il ragazzo aveva ricevuto un messaggio da un'altra donna e così ha afferrato il cellulare del 26enne e lo ha fracassato contro il muro. Abbastanza per far scoppiare una lite violentissima trai due. «Lui ho ha preso a schiaffi, poi mi ha afferrato per le braccia e mi ha scosso, ma non mi ha fatto male - ha ammesso la donna - a quel punto, però, io non ci ho visto più». Così la 40enne ha afferrato un coltello da cucina e ha ferito l'amante alla spalla. E subito dopo, pentita, ha chiamato il 118. La ferita era lieve e il ragazzo è stato subito portato in pronto soccorso e medicato. Per lui le conseguenze non saranno gravi.Più pesanti, invece, gli strascichi per la donna che, per evitare il carcere, adesso dovrà convivere per forza con il marito. Una misura necessaria, secondo il giudice che ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare, perché c'è il pericolo di «reiterazione del reato» e l'aggressione all'amante è stata caratterizzato da «elevatissima spregiudicatezza».Si tornerà in aula l'11 maggio. In quell'occasione la donna, tramite il suo avvocato Simona Miriam Uzzo, potrebbe chiedere di essere giudicata con riti alternativi, come il patteggiamento o il processo in abbreviato.riproduzione riservata ®