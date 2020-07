Gazidis: «Pioli resta per risultati, carisma e gioco»

Luca Uccello

Tutti a Milanello, tutti con Stefano Pioli. Da Ivan Gazidis a Frederik Massara fino a Paolo Maldini, che si è preso qualche giorno per decidere se continuare il suo lavoro al Milan o lasciare. Tutti a Milanello con l'uomo di fiducia del Fondo a Elliott a spiegare alla squadra la scelta di continuare con l'attuale tecnico e non affidarsi a Ralf Rangnick. Una scelta giusta, di coerenza, completamente da quella voluta inizialmente da Gazidis.

Mesi difficili per l'ad rossonero attaccato da Boban poi da Maldini e anche dalla stessa squadra. Ma la corsa del Milan nella seconda parte di campionato meritava questo finale e la conferma di Pioli.

Ivan Gazidis prova a dare una spiegazione anche ai tifosi del Diavolo che continuano a sognare: «Stefano Pioli è sempre stato candidato per il futuro, per mettere in atto la nostra visione di un Milan competitivo e moderno. Naturalmente, come ad del Club, ho il dovere di valutare tutte le possibili opzioni per il bene del Milan, ma ho un rapporto eccellente con Stefano e lo ho sempre considerato un professionista straordinario, un vero leader, e quindi un candidato assoluto per allenare il Milan».

Parole di stima che si scontrano con un progetto che lo avrebbe escluso la prossima stagione. «Ho avuto dei contatti con altri possibili candidati in passato, ma ritengo vi sia stata troppa speculazione mediatica, visto che non abbiamo mai siglato alcun accordo o pre-accordo con nessun altro allenatore oltre a Stefano Pioli».

Auto difesa d'ufficio. Poi sull'ipotesi Rangnick «smentisco vi siano impegni economici o penali per il club. Ripeto, mai nessun accordo è stato siglato con altri possibili candidati. Pioli è la mia prima scelta come allenatore».

Ma il campionato non è finito. Sul fronte mercato il Milan ha deciso di anticipare il riscatto di Ante Rebic. L'agente del croato è convocato a Casa Milan. Poi il campo: Atalanta, Sampdoria e Cagliari con l'obiettivo di chiudere al quinto posto come un anno fa. Finale di stagione da giocare senza Alessio Romagnoli (stiramento al polpaccio) e Andrea Conti (trauma ginocchio sinistro). Non preoccupa Kjaer.

