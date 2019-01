Gazidis ci crede: «Vogliamo riportare il club a livelli mondiali»

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «La storia di un giovane calciatore come Krysztof Piatek, passato in pochi mesi dal Cracovia a uno dei club più conosciuti al mondo come il Milan sta interessando tutto il Paese». A Milanello, per la presentazione del nuovo attaccante rossonero, c'era anche Magdalena Volinska, corrispondente della TV di Stato polacca TVP. Grande interesse anche attorno alla sfida di domani (che sarà trasmessa in diretta) a San Siro contro il Napoli, dove militano i connazionali Piotr Zielinski ed Arkadiusz Milik.La conferenza di Piatek è stata scelta poi dal neo amministratore delegato del club, il sudafricano ex Arsenal Ivan Gazidis, per il primo faccia a faccia con la stampa: «Dobbiamo rispettare quello che ci impone la Uefa e Piatek rientra nei nostri parametri, è il tipo di giocatore che vogliamo, un altro investimento a lungo termine del club, sempre nel rispetto del fair play finanziario. L'Uefa non deve benedire tutte le operazioni che facciamo, ma il club deve tornare a un modello finanziario sostenibile. Deve esserci un percorso per società come la nostra che vogliono tornare sul giusto cammino. Sono ottimista, possiamo costruire fondamenta solide, c'è una proprietà fortemente impegnata per riportare il Milan in alto. Non sarà facile, ci saranno ostacolo, ma ho trovato al Milan eccezionali professionalità».(M.Sar.)