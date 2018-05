Gay Pride, retromarcia Regione

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiNiente patrocinio del Pirellone al Milano Pride in programma il 30 giugno. Ieri con il voto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è arrivato il no ufficiale al sostegno, gratuito, alla manifestazione. A preannunciare la linea, già le scorse settimane, era stato il governatore Attilio Fontana che aveva definito il Pride «divisivo». La decisione spettava però all'Udp del Consiglio. Ieri dunque la decisione, con i 3 rappresentanti di centrodestra il presidente Alessandro Fermi (FI) e i leghisti Francesca Brianza e Giovanni Malanchini - che hanno posto il veto. A favore invece i due rappresentanti dell'opposizione Carlo Borghetti (Pd) e Dario Violi (M5S). Un esito che «imbarazza la Lombardia», ha attaccato l'esponente pentastellato. «Forza Italia, Lega e FdI sbattono la porta in faccia ai diritti civili, all'accoglienza e alla cultura del rispetto. Su questi temi a Palazzo Pirelli siamo ancora al Medioevo». Ha difeso invece la decisione presa il presidente Fermi: «Non si tratta di una questione ideologica, ma di opportunità: non credo sia giusto che una istituzione conceda il proprio patrocinio a iniziative che dividono e creano contrapposizioni».riproduzione riservata ®