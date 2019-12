Gay Pride, no al Pirellone illuminato

No al Pirellone illuminato per il Gay Pride del 2020. A bocciare la proposta del Movimento 5 Stelle è stato il Consiglio lombardo, riunito per discutere il bilancio regionale. Contro l'iniziativa alla parata per i diritti Lgbt, in programma a Milano il 27 giugno, si è espressa compatta tutta la maggioranza di centrodestra; favorevoli i 5 Stelle, il Pd e gli altri gruppi di opposizione. Durante le dichiarazioni di voto ha preso la parola il consigliere leghista Massimiliano Bastoni, che motivando il no della Lega ha definito la manifestazione arcobaleno «una baracconata che non rappresenta nemmeno tutti gli omosessuali». Quello di ieri non è il primo no della Lombardia a iniziative a favore del Gay Pride. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sempre guidato dal centrodestra, già nel 2017 aveva negato il patrocinio alla marcia dell'orgoglio omosessuale.

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA