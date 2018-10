Gattuso uomo-derby in campo e in panca

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Da allenatore del Milan, Rino Gattuso non ha ancora perso un derby. Non male in vista di domenica. Non ha perso in campionato (0-0) a differenza di Montella (3-2), l'altro in coppa Italia, quarti di finale. Ci sono voluti i tempi supplementari e una rete di Cutrone (104') per passare il turno, raggiungere la semifinale con la Lazio e far festa. Ma Ringhio ne ha giocati di più da giocatore, ben 29. Dal 23 ottobre 1999 (esordio con vittoria in casa nerazzurra) all'ultimo, a quello del 6 maggio 2012, con vittoria dell'Inter davanti al suo pubblico. Una storia lunga tredici anni, una storia senza reti (non era il suo forte...), e un solo rosso (29 agosto 2009 e vittoria dell'Inter) per un bilancio più che positiva che lo fanno diventare il vero uomo derby.Gattuso ne ha giocati 24 in campionato, tre in Champions League, uno in coppa Italia e uno in Supercoppa italiana. Il bilancio personale è di 15 vittorie, 5 pareggi e nove sconfitte. Insomma una garanzia assoluta per il derbissimo di domenica sera, per una gara che potrebbe lanciare il Milan in classifica, direzione Champions League. Una sfida che conosce, che sa vivere, con emozioni e pressioni che dovrà trasmettere ancora una volta a una squadra che deve ancora dimostrare di meritare le prime posizioni. Una squadra che può contare su Higuain, che deve far muro con Romagnoli e Musacchio contro Icardi. Non sarà semplice, ma Gattuso ha già dimostrato come fare. In mezzo al campo poi c'è un altro giocatore che di derby ad alta tensione ne ha giocati e soprattutto ne ha vinti ai tempi della Lazio. È Lucas Biglia che in rossonero ne ha giocati due su tre: «Ho tanta voglia di scendere in campo perché il primo che ho giocato lo abbiamo perso e ho commesso un errore, abbiamo vinto in coppa ma da quello in serie A sono rimasto deluso e poi il ritorno non l'ho giocato. La voglia è tantissima, soprattutto dopo le tre vittorie. Abbiamo voglia di continuare, ci prepariamo al meglio e andiamo a giocarcela».riproduzione riservata ®