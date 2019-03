Gattuso sulle orme di Allegri e Ancelotti

Massimo Sarti

MILANO - Ancora il Chievo sul terreno di Rino Gattuso, per entrare già in una ristretta cerchia di allenatori, nella storia del Milan, capaci di importanti traguardi statistici. Il 18 marzo 2018 i rossoneri sconfissero a San Siro i gialloblù per 3-2 (rete decisiva di André Silva) conquistando la loro quinta vittoria consecutiva in campionato, serie poi interrotta dallo stop di Torino con la Juventus di 13 giorni dopo. Sabato sera Gattuso, imponendosi al Bentegodi avrebbe la possibilità di bissare questo risultato dopo aver superato, nell'ordine, Cagliari, Atalanta, Empoli e Sassuolo.

Una serie da 5 successi in A riuscì anche nel 2014 a Clarence Seedorf. Più di una volta, invece, a tecnici che nel Diavolo hanno vinto. A cominciare da Massimiliano Allegri: doppio pokerissimo, nel 2010-11 (prima dello 0-0 di Roma che consegnò al Milan lo scudetto) e nel 2011-12. Ancora maggiori le serie simili di Carlo Ancelotti, che arrivò addirittura a 9 affermazioni di fila tra la fine del 2005-06 e l'inizio del 2006-07. Come Fabio Capello: 9 vittorie consecutive nel 1993-94 con il Milan degli Invincibili.

Arrigo Sacchi si fermò a 7 nel 1989-90. Il record nella storia rossonera è di 10, nel 1950-51, con Lajos Czeizler in panchina.

