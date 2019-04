Gattuso sorride: Paquetà in gruppo

MILANO - Lucas Paquetà corre veloce verso il recupero, verso la gara con la Lazio di mercoledì prossimo. Una sfida che vale la finale di Coppa Italia, un altro grande obiettivo di stagione. Il brasiliano ha risolto del tutto il problema alla caviglia (trauma distorsivo di secondo grado) e ora sembra pronto nuovamente a scendere in campo, in un momento decisivo della stagione. Gattuso punta molto su Lucas che ha dimostrato in queste settimane di assenza grande senso di appartenenza e attaccamento alla maglia.

Da qui nasce il suo recupero record: da settimane spingeva, forzava i tempi per anticipare il rientro. Paquetá si è allenato con il gruppo svolgendo l'intera seduta, e continuerà a farlo fino a venerdì, rendendosi di fatto disponibile a scendere in campo a Parma nell'anticipo delle 12,30 del sabato di Pasqua. Una partita che difficilmente l'ex Flamengo però comincerà dall'inizio.

L'idea è di non rischiarlo ancora e preservarlo per quella più importante di mercoledì 24 a San Siro, semifinale di ritorno con la Lazio di Coppa Iatlia (0-0 all'Olimpico, nell'andata). Per Parma Gattuso potrà contare sui recuperi di Calabria e Donnarumma, tornato ad allenarsi regolarmente. Ancora una seduta lontano dal campo invece per Romagnoli, tra palestra e fisioterapie.

Tuttavia il capitano non è assolutamente in dubbio per l'impegno al Tardini. Dal campo al mercato con Jean-Pierre Bernes, agente di Florian Thauvin, che ha smentito categoricamente la notizia secondo cui il Milan sarebbe a un passo dal trovare l'accordo con il proprio assistito: «Queste sono sciocchezze, non c'è nulla. E poi il Milan deve risolvere i suoi problemi prima di pensare a concludere acquisti per la prossima stagione».(L.Ucc.)

