Gattuso rischiatutto: si gioca il Napoli

Marco Zorzo

MILANO - Questione di feeling, quello della Lazio biturbo targata Simone Inzaghi, stasera al San Paolo a caccia della semfinale di Coppa Italia, nella gara secca dei quarti contro il Napoli di Rino Gattuso (alle 20,45, diretta tv su Rai 1). Inzaghi chiede alla sua Lazio di vincere ancora. Anche nella Coppa più amata.

All'ombra del Vesuvio per dare continuità allo splendido periodo in campionato, esaltato dagli undici successi di fila: è il diktat del tecnico ai biancocelesti. «Sappiamo che tipo di avversario affronteremo: un Napoli che ha qualche problema in campionato, ma è una grandissima squadra. Sappiamo bene cosa rappresenta per noi la Coppa Italia, andremo al San Paolo per vincere e per passare il turno. Mi aspetto una partita molto intensa che sarà decisa dagli episodi». Intanto patron Lotito bacchetta una parte di tifoseria che si è resa protagonista di gesti di intolleranza. Con tanto di richiesta di risarcimento danni.

Il club ha infatti inviato una lettera ai tifosi ritenuti responsabili di aver fatto il saluto romano durante la sfida di Europa League tra Lazio e Rennes dello scorso 3 ottobre. Nella lettera, che in questi giorni stanno ricevendo in diversi e che è datata Formello, 10 gennaio 2020, si legge: «Dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti, è emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati che hanno arrecato un danno quantificabile in 50 mila euro. Pertanto la invitiamo a prendere contatto con la società per concordare una modalità di risarcimento».

Sponda Napoli. O meglio: polveriera partenopea. Con Ringhio Gattuso rischiatutto: stasera si gioca la panchina azzurra. Rino cerca di raccogliere i cocci del Napoli per provare una ripartenza fin qui agognata ma mai realmente avviata. Sei gare, solo due vinte (col Sassuolo e il Perugia in Coppa Italia) e soprattutto quattro sconfitte, l'ultima - la più pesante per come è arrivata - contro la Fiorentina sabato scorso.

Gattuso non si è nascosto, ha chiesto scusa per ai tifosi per «una prestazione imbarazzante». E, attraverso esempi legati alla sua carriera di calciatore, ha lasciato intendere in maniera diretta come esistano delle spaccature nel cosiddetto gruppo Napoli. Rino sta cercando di far capire che non sempre si può essere amici, ma comunque ci si può battere e aiutarsi in campo, che serve anche amor proprio. Staremo a vedere.

marco.zorzo@leggo.it

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA