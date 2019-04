Gattuso, la Champions vale 60 milioni

Luca Uccello

MILANO - Aggrappati al quarto posto. Il Milan se lo tiene stretto, non lo vuole lasciare a nessuno, Roma in testa, all'Atalanta che stasera nel monday night in casa con l'Empoli può agganciare i rossoneri al quarto posto (Diavolo avanti per scontri diretti vinti), figuriamoci alla Lazio che ha ancora una gara da recuperare in casa e le possibilità di rientrare in una corsa ancora aperta, fino alla fine. Un quarto posto che potrebbe arrivare con l'aiuto anche dell'Inter che sabato affronterà i giallorossi a San Siro. La Lazio affronterà il Chievo, Gasp il Napoli e il Milan andrà a Parma.

Ma per Gattuso la prova della verità arriverà dopo Pasqua, quando tornerà a Torino, questa volta per affrontare Mazzarri. Due gare diverse da qui a fine maggio che potrebbero consegnare di diritto l'accesso all'Europa che conta e consegnare a Elliott un assegno da quasi 60 milioni di euro che serve e tanto in vista delle sanzioni Uefa.

A maggio i rossoneri affronteranno nell'ordine Bologna a San Siro (probabilmente già salvo), poi la Fiorentina, Frosinone ancora in casa e chiusura con la Spal a Ferrara contro un altro avversario che avrà raggiunto la salvezza. Insomma, senza passi falsi la Champions è del Milan di Gattuso.

