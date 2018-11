Gattuso in ansia: Higuain, no a Siviglia, forse con la Juve

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il Diavolo fa festa e sempre alla fine. Ma «non è un caso che quando le altre squadre sono sulle gambe, noi diamo la sensazione di averne ancora e usciamo fuori. È merito dei sacrifici che hanno fatto i ragazzi quest'estate». Parole di Rino Gattuso a Milan Tv che si toglie qualche sassolino dalle scarpe: «Per un mese ci hanno massacrato e rotto le scatole dicendo che questa squadra non aveva carattere ed esperienza, ma questi ultimi risultati ci stanno dando più convinzione».Ma non è tutto oro quel che luccica: «Il rammarico più grande è per i giocatori persi per strada, come Biglia per tanto tempo per una brutta ricaduta e con Caldara siamo stati sfortunati, perché ha giocato pochissimo». Come sta Higuain? «Gonzalo va valutato in questi giorni, speriamo non sia nulla di grave. Kessie ha piccoli dolori, ma è normale giocando con questa continuità. Però ha una soglia alta e riesce a giocare sul dolore. Speriamo di recuperare Calhanoglu e Calabria».Morale della favola: niente Betis giovedì in Europa League a Siviglia per Higuain che tornerà con la Juventus, domenica sera a San Siro. Cosa ha pensato al momento del gol? «Non posso rièpetere le parole che ho detto in panchina... mi sembrava una follia che non calciassimo mai e continuassimo a passare il pallone dentro l'area avversaria. Quando parlo di veleno intendo questo, dobbiamo essere più cattivi a finalizzare». Amen, caro Ringhio.(L.Ucc.)