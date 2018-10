Gattuso: «Che stress allenare il Milan»

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - «Stare qui al Milan è un sogno, ma c'è un problema: ogni volta che scendiamo in campo sento un peso enorme». Tra felicità e paura di non farcela, di non riuscire a dare al suo Diavolo quanto merita. Una confidenza ad alta voce di Rino Gattuso al sito ufficiale dell'Uefa dove ha aperto il cuore rossonero che c'è in lui: «Il Milan per me, vedendo gli anni da giocatore e da allenatore, è come una famiglia perché sono cresciuto tra i milanisti e ho sempre tifato per i rossoneri. Per me è sempre stato un sogno stare qui. Però c'è un problema: ogni volta che scendevo in campo da giocatore, e oggi in panchina, sento un peso enorme». Della serie: mammia mia che stress...Ma non solo: «Già di mio sento tanto la pressione, vivo molto le partite, ma non è facile. È qualcosa di speciale perché a volte mi sento addosso tantissime responsabilità. Mi sento presidente, magazziniere e tanto altro quando lavoro per questo club».Una vita per il Milan che rende Gattuso l'uomo in più di questa squadra. Il suo Dna è riconosciuto da tutti, tifosi in primis, che non lo vorrebbero, almeno gran parte di loro, sostituire nemmeno con Antonio Conte. Un nome che esce ogniqualvolta il Milan non vince, il Diavolo rischia di cadere nuovamente all'Inferno come con Montella e chi lo ha preceduto in questi ultimi sette anni all'ombra della Juventus. Ora dopo la vittoria a Reggio Emilia col Sassuolo, dove tanti suoi predecessori sono caduti, la squadra rossonera deve solo pensare a dare continuità: bisogna vincere ancora in Europa e poi in campionato. Sarà più facile riuscirci con Gonzalo Higuain tornato ad allenarsi col gruppo (così come Andrea Conti). L'argentino è recuperato ma potrebbe essere risparmiato per domenica, quando a San Siro arriverà un Chievo in crisi nera. Al centro dell'attacco spazio a Cutrone con Castillejo ancora nell'undici titolare. In difesa si rivedrà probabilmente anche Zapata.riproduzione riservata ®