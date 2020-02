Gasperini, la Panchina è d'oro a Mihajlovic un premio speciale

MILANO - La storica cavalcata verso la Champions League della scorsa stagione è valsa a Gian Piero Gasperini la Panchina d'oro per il 2019. «La nostra professione è molto complicata, ci sono sempre tensioni. Però siamo privilegiati», ha detto l'allenatore dell'Atalanta, ricevendo il riconoscimento a Coverciano. Gasp ha poi una dedica speciale: «Lo dedico alla città di Bergamo»

Per il Gasp 22 voti contro i 13 di Sinisa Mihajlovic, cui è stato assegnato invece un premio speciale dal Settore Tecnico Federale, ritirato dal ds del Bologna Riccardo Bigon, essendo il mister rossoblù rientrato in ospedale per alcune terapie post trapianto di midollo. Panchina d'argento per Fabio Liverani come miglior allenatore della scorsa serie B (con il Lecce).

Ha fatto ancora rumore il presidente viola Rocco Commisso, che ha rincarato la dose dopo la sfuriata di domenica per l'arbitraggio di Juventus-Fiorentina. «Ci sono stati episodi in molte partite. Sono un po' scoppiato: forse dovevo scoppiare prima».

Così Commisso, che ha incontrato il numero uno della Figc Gabriele Gravina, ma non il capo dell'Aia Marcello Nicchi. Che ha risposto però per le rime: «Lo sfogo di Commisso? Dico solo che gli arbitri italiani sono disgustati da questo comportamento».

Infine ha fatto discutere come Zdenek Zeman (pur senza intenti discriminatori) ha commentato la grande crescita, di recente, del calcio femminile nel nostro Paese: «Vediamo se riuscirà a fare altri passi in avanti. È un problema anche di cultura, di solito in Italia le donne stanno in cucina: non so se questo è grave, certo è che i maschi devono mangiare».(M.Sar.)

