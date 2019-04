Gasperini, double face complicata vita da ex

Massimo Sarti

MILANO - L'esperienza di Gian Piero Gasperini alla guida dell'Inter durò pochissimi mesi. Preso nell'estate 2011 per inaugurare un nuovo corso, anche tatticamente, dopo l'annata gestita a metà da Rafa Benitez e Leonardo, il tecnico di Grugliasco non legò con l'ambiente (« Ci fu quasi un rifiuto della difesa a tre», disse qualche tempo fa) e venne condannato dai primi, seppur già importanti, risultati negativi. Sconfitta in Supercoppa ad agosto con il Milan, stop casalingo nella prima di Champions con i turchi del Trabzonspor e un solo punto nelle tre gare iniziali di campionato, con l'esonero sancito dopo il clamoroso 3-1 col neopromosso Novara (20 settembre).

Anche nel 2016, all'Atalanta, il Gasp iniziò il campionato con 4 battute d'arresto nelle prime 5 giornate. Dopo la sconfitta casalinga con il Palermo stavano cominciando ad addensarsi nubi non limpide sul tecnico dei bergamaschi. Cui venne dato il tempo di andare avanti. A ragione, perché la squadra avrebbe vinto 8 delle successive 9 partite, l'inizio della Dea delle meraviglie. Che dura ancora oggi, con i ragazzi del presidente Percassi che sognano in grande.

Domenica Gasperini tornerà a San Siro contro l'Inter per la sesta volta da ex, cercando ancora di sfatare il tabù che lo ha sinora sempre visto sconfitto, a cominciare dall'1-0 sulla panchina del Palermo del 2012-13. Poi il 3-1 del 2014-15 e l'1-0 del 2015-16 alla guida del Genoa.

Nella scorsa stagione l'Atalanta fu condannata da una doppietta di Icardi, a segno addirittura tre volte (come Banega) nel clamoroso 7-1 del 12 marzo 2017. Tabù Inter al Meazza, per la verità, anche prima dell'esonero, con due pareggi e due sconfitte (una ai supplementari, in Coppa Italia, nel 2009) nella prima parentesi di Gasperini al Genoa.

Di tutt'altro tenore le cifre del Gasp contro l'Inter in casa: dopo il 2011 un pari e 5 vittorie, sino al pesante 4-1 a Bergamo dello scorso 11 novembre che interruppe per Luciano Spalletti una striscia di 7 affermazioni in serie A.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA