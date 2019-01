Gasp: «Loro sono favoriti ma giochiamo in casa noi»

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Ancora tu... Per il terzo anno consecutivo l'Atalanta in Coppa Italia incrocia la strada della Juventus. Nel 2017 all Stadium i bianconeri vinsero 3-2 e passarono ai quarti, mentre 12 mesi fa, in semifinale, doppio 1-0 della Signora, ma con tanti rimpianti per i nerazzurri bergamaschi. E stavolta come finirà? Gasperini, condottiero atalanino inquadra così la sfida di stasera all'Atleti Azzurri d'Italia: «Se vuoi vincere la Coppa l'occasione c'è ed è davvero grande. Ci proveremo con tutte le nostre forze, grazie anche al supporto dei nostri fantastici tifosi».Per Gasp una sfida particolare contro la Juve, visto che è un ex, ha allenato la Primavera bianconera prima di cimentarsi con i grandi: «Un club da prendere come riferimento con una squadra che sta battendo ogni record: solo due pareggi con noi (2-2, a Bergamo, ndr) e l'1-1 col Genoa, altrimenti le avrebbe vinte tutte. Sfidiamo un gruppo eccezionale: lo dico da torinese, ma anche perché sono stato lì tanti anni. Vincere sarebbe come conquistare un premio. La Juventus è fortissima, ma Max Allegri è bravissimo perché riesce a trovare le giuste motivazioni in qualunque momento. E l'ultimo esempio con la Lazio è emblematico». Vero.