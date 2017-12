Gasp lancia Petagna-Gomez per sbancare il Meazza

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di Coppa Italia elimimando il Sassuolo, l'Atalanta sogna in grande per il match di San Siro. Seconda sessione a porte chiuse (defatigante per chi ha giocato col Sassuolo, partitella per gli altri) ieri, con Gasperini che conserva un paio di dubbi col Milan alle viste. Difficile il recupero di Palomino, a margine del gruppo perché alle prese con un trauma contusivo al ginocchio destro rimediato domenica sera contro la Lazio, mentre fra le linee si prospetta il ballottaggio tra Ilicic e Cristante che dà più garanzie in copertura. De Roon, scontata la squalifica, dovrebbe far coppia in mediana con Freuler. Davanti a Berisha, il terzetto Toloi-Caldara-Masiello; sulle corsie Hateboer e Spinazzola, in attacco confermati Gomez e Petagna. Venerdì la rifinitura. (G.Bul.)