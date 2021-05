Gasp: «Atalanta vincente? Una ciliegina sulla torta»

Massimo Sarti

«La Coppa sarebbe un'ottima ciliegina. Ma la torta è quella di questi cinque anni, dove la squadra è cresciuta molto, conquistando due finali e tre volte l'accesso in Champions». Così Gian Piero Gasperini alla vigilia dell'ultimo atto di una Coppa Italia che la sua Atalanta giocherà contro la Juventus. Secondo molti con i favori del pronostico. Non secondo il Gasp: «Quando si gioca contro la Juve è un po' come avere di fronte il Real Madrid. Non posso pensare di essere favorito. Credo però di poter vincere. Siamo stati bravi a stare davanti ai bianconeri in campionato, ma questo non vuol dire che loro non abbiano giocatori di valore».

Per Gasperini sarebbe il primo trofeo da allenatore in carriera: «Potrebbe essere il suggello che tutti ci chiedono. Ma abbiamo consapevolezza di ciò che abbiamo fatto finora». Per quel che concerne la formazione, c'è ancora incertezza tra il 3-4-2-1 con Malinovskyi e Pessina alle spalle di Duvan Zapata e il 3-4-1-2 con subito Muriel (al posto di Pessina) al fianco di Zapata in avanti.

Titolare certo, a centrocampo, sarà lo svizzero Remo Freuler: «Stiamo lavorando da anni per alzare un trofeo che sarebbe un valore aggiunto. La Juventus è forte, ma in una gara secca può succedere di tutto. Siamo carichi per vincere».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA