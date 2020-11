Gasp a Liverpool cerca la notte fab della Dea

Marco Zorzo

«Il match di Liverpool è molto complicato e presenta grandi difficoltà. Affrontiamo una squadra di grandissimo valore che sta facendo delle cose straordinarie. In questo momento è un grandissimo traguardo per noi, essere riusciti a giocare la Champions sarà comunque un'opportunità, ma vorremmo fare una buona prestazione». Gasperini prova a ritrovare la sua Atalanta un tantino perduta nell'ultimo periodi, in Italia e in Europa». Stasera nella tana dei Reds alle 21 c'è da cancellare, tra l'altro, il tremeendo 0-5 rimediati a Bergamo contro la corazzata di Klopp. Così Gasp: «Ci sono i presupposti e vogliamo fare meglio del match dell'andata cercando di non commettere gli errori che hanno determinato un risultato così ampio e netto. Conosciamo il loro valore, abbiamo la fiducia di poter regalare meno situazioni evidenti come nel match d'andata. Dovremo essere bravi sotto questo aspetto. Dobbiamo evitare di concedere alcuni spazi dove loro sono bravi e tecnici, è chiaro che sotto quell'aspetto dovremo essere molto più bravi. Il percorso che abbiamo fatto ci ha portato a giocare la Champions due anni di fila. Il livello della competizione è diverso dall'Europa League, ma tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto sul campo. Non smettiamo mai di imparare».

Lazio, avanti tutta (3-1) con lo Zenit. Doppio Immobile (uno su rigore) e Parolo, mentre per i russi a segno Dzyuba. Inzaghi si avvicina alla qualificazione a quota 8 in classifica, dietro il Borussia Dortmund, leader con 9 punti.

