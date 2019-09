Ganz: «Caro Milan, fidati di Piatek»

Luca Uccello

MILANO - Rebic si allena con i compagni a Milanello. C'è Rafael Leao. Ma nessuno dei due è ancora pronto nella mente di Marco Giampaolo, per fare il titolare, per essere il compagno ideale di Piatek.

E cosi avanti con gli stessi, senza trequartista e con Milan già visto e rivisto. A Verona domenica sera contro l'undici di Ivan Juric, il tecnico rossonero non ha intenzione di cambiare la sua squadra. Rispetto alla gara col Brescia tornerà dal primo minuto Piatek, ma per chi è arrivato dopo non ci sarà ancora spazio probabilmente se non in panchina.

Una scelta dettata ancora una volta dalla fiducia che il tecnico rossonero ripone negli uomini che hanno lavorato fin da subito con lui, quelli che hanno capito cosa chiede in campo.

Da Milanello arrivano queste indicazioni, quelle di una squadra senza più André Silva ma ancora con Castillejo nel tridente offensivo, perché di tridente si tratta. Un reparto offensivo che può e deve sfruttare però tutte le sue forze. Un messaggio che Boban e Maldini hanno cercato di mandare al tecnico che però sembra deciso ad andare avanti per la propria strada.

La speranza di Casa Milan è quella che il tecnico abbia ragione, ma che prima o poi, metta in campo chi è stato preso per fare un passo in avanti, e non indietro. Così si rischia di bruciare un'intera campagna acquisti, compreso quella di gennaio scorso. Paquetà non è ancora entrato in sintonia col tecnico e Piatek non ha nascosto le difficoltà di giocare con questo modulo.

Da attaccante ad attaccante. Da Maurizio Ganz alla crisi dell'attaccante polacco: «È solo una questione di tempo. Gli attaccanti sono così, bisogna lavorare sodo e cercare di scrollarsi di dosso le negatività. Piatek è un bomber, tornerà presto a segnare e il Milan potrà contare su di lui per tornare in alto».

Su Krzysztof il club punta molto, convinto che sia un top-player, uno che non deve essere e perso. Intanto però la società rossonera si porta avanti, pensa già sal mercato di gennaio. Dal rinnovo di Gigio Donnarumma (il Psg potrebbe tornare presto alla carica) Everton e Gedson Fernandes. Nomi non nuovi, già accostati al Milan in estate ma che a gennaio potrebbero diventare anche realtà.

