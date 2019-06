Ganz allenerà le rossonere

Massimo Sarti

MILANO - «El segna semper lü» è tornato al Milan e a quasi 51 anni avrà il compito di far segnare le ragazze rossonere di serie A. Maurizio Ganz ricoprirà infatti il ruolo di allenatore della prima squadra di calcio femminile del Diavolo. Ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2021 e avrà come proprio collaboratore Davide Cordone.

L'annuncio ufficiale ieri pomeriggio, poco prima che Valentina Giacinti desse il là con la sua rete allo splendido 2-0 di Montpellier con il quale l'Italia ha battuto la Cina conquistando i quarti di finale ai Mondiali di Francia. La bomber bergamasca (23 gol in 26 match ufficiali nella scorsa stagione) è una delle sei tesserate del Milan convocate dal ct Milena Bertolini, al pari di Laura Fusetti, Linda Tucceri Cimini, Valentina Bergamaschi, Manuela Giugliano e Daniela Sabatino. Con la brasiliana Thaisa Moreno (eliminata agli ottavi) fanno sette rossonere alla rassegna iridata.

Una bella e nuovissima sfida per Ganz, udinese di Tolmezzo, anche se da tempo è ormai identificato con una frase in dialetto milanese. Raccoglie l'eredità di Carolina Morace, icona assoluta del calcio femminile tricolore, che ha portato il Milan donne, nella sua prima annata di legame ufficiale con la società maschile, alla semifinale di Coppa Italia e al terzo posto in campionato dietro a Juventus e Fiorentina. Anche in questo caso (come capitato a Rino Gattuso), il primo non utile per la qualificazione alla Women's Champions.

«Maurizio ha sempre espresso nella sua carriera spiccate doti di leadership e mentalità con una cifra tecnica significativa. Sono certo che con la sua guida le ragazze continueranno il proprio percorso di crescita individuale e collettivo, a beneficio del nostro club». Questa l'investitura del direttore tecnico Paolo Maldini, compagno di squadra di Ganz al Milan per due stagioni. E insieme protagonisti, 20 anni fa, soprattutto della volata della primavera 1999, delle sette vittorie consecutive che portarono al tricolore il Diavolo di Alberto Zaccheroni. Inaugurate dal 2-1 di San Siro sul Parma proprio di Ganz su assist di Zorro Boban, altro rientro d'eccezione a Casa Milan. Ma soprattutto Ganz fece esplodere il Meazza propiziando al 94' l'autogol di Castellini nella sfida alla Samp del quartultimo turno, alla fine decisivo per il successo dello scudetto a Perugia all'ultima giornata.

«El segna semper lü» era però nato ai tempi dei precedenti due tornei e mezzo con la maglia dell'Inter. Ora neopromossa in A al femminile: ecco che si ripeterà il derby di Ganz.

